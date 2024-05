Atalanta vence Olympique de Marselha (3-0) e vai à final da Liga Europa

A Atalanta eliminou o Olympique de Marselha ao vencer em casa por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), pelo jogo de volta das semifinais da Liga Europa, uma semana depois do empate na ida, no estádio Vélodrome (1-1) no sul da França.

A equipe de Bérgamo, que atualmente é a quinta colocada na Serie A, conseguiu, assim, sua vaga para a final do segundo mais importante torneio europeu de clubes. Será no dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda, contra o Bayer Leverkusen, que também nesta quinta eliminou a Roma com um empate em 2 a 2 na Alemanha (vitória de 2 a 0 na ida).

Essa será a primeira decisão da história da Atalanta em uma das competições de clubes da Uefa.