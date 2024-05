Guia nepalês morre no Himalaia no início da temporada de escaladas

Um guia nepalês faleceu pouco depois de alcançar o topo do Monte Makalu, a quinta maior montanha do mundo, na região do Himalaia, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades do Nepal, o primeiro óbito da temporada de alpinismo.

Lakpa Tenji Sherpa, 53 anos, que alcançou o cume do Monte Makalu, a 8.485 metros, acompanhava alpinistas estrangeiros e faleceu durante a descida.

"Ele não estava se sentindo bem e teve que ser ajudado por membros de sua equipe", disse à AFP Rakesh Gurung, do Departamento de Turismo do Nepal.