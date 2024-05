Stormy Daniels é interrogada pela defesa de Donald Trump em Nova York

Stormy Daniels voltou a depor nesta quinta-feira (9) no histórico julgamento de Donald Trump, no qual a defesa do magnata continuou com seu interrogatório incansável.

A ex-atriz pornô é protagonista do caso que colocou um ex-presidente americano pela primeira vez no banco dos réus.

Trump, de 77 anos, é acusado de comprar o silêncio de Daniels por 130 mil dólares (R$ 455 mil) na reta final da campanha eleitoral de 2016, para que ela não revelasse uma relação sexual entre os dois dez anos antes.