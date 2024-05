Ônibus são incendiados durante manifestação em Porto Alegre; cidade ainda tem bairros alagados

Ao menos dois ônibus foram incendiados, na noite de domingo, 19, durante uma manifestação no bairro Azenha, em Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul ainda tem bairros alagados pelas enchentes que atingem o Estado e já causaram 157 mortes. Os coletivos foram atacados na esquina das avenidas João Pessoa e Princesa Isabel, onde os manifestantes teriam bloqueado as ruas, segundo a Brigada Militar.

Uma viatura da brigada foi atacada a pedradas quando chegou ao local. Segundo testemunhas, os passageiros dos ônibus foram orientados a descer dos veículos pelos manifestantes. Em seguida, foram lançados coquetéis molotov e as chamas se alastraram. A ação teria sido desencadeada por moradores de um conjunto residencial localizado na região, em represália à morte de um morador.

Por volta das 21h, viaturas da Brigada isolaram a área e a tropa de choque conteve os manifestantes. O incêndio nos ônibus foi apagado pelo Corpo de Bombeiros, mas os coletivos ficaram destruídos. Não há informações sobre pessoas feridas até a publicação desta reportagem.