Líderes globais lamentam morte de presidente do Irã em acidente aéreo

Líderes de grupos extremistas apoiados pelo regime do Irã, como o palestino Hamas e o libanês Hezbollah, também lamentaram a morte de Ebrahim. O Hamas afirmou que o líder iraniano apoiou "a luta legítima de nosso povo contra a entidade sionista e forneceu valioso apoio à resistência palestina na Faixa de Gaza" — o grupo está em guerra contra o estado de Israel e tem recebido o apoio do Irã na luta contra as forças do estado judeu.

Chefes do Hezbollah se referiram a Raisi como um "irmão mais velho" e estendeu "suas mais profundas condolências e sentimentos de empatia pela perda". "Conhecemos Sua Eminência, o presidente mártir, de perto há muito tempo. Ele foi para nós um irmão mais velho, um forte apoiador e um defensor ferrenho de nossas questões e das questões da nação, principalmente Jerusalém e Palestina, e um protetor dos movimentos de resistência".

Morre presidente do Irã

Morte foi confirmada por volta das 7h (local, 0h30 de segunda-feira em Brasília). Além do presidente Ebrahim Raisi, morreram o chanceler Hossein Amir-Abdollahian; Malek Rahmati, governador de Azerbaijão Oriental; e o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem.

Helicóptero havia sido localizado nas primeiras horas de segunda (20). A aeronave caiu no domingo (19) entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental, segundo informou a IRNA, a agência de notícias estatal do Irã (veja abaixo). O local onde o helicóptero estava sendo procurado é montanhoso e de difícil acesso, e o mau tempo dificultou as buscas.

Raisi esteve no Azerbaijão para inaugurar uma barragem. Trata-se da terceira que os dois países construíram no rio Aras.