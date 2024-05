Plataforma de esquerda radical Sumar pede expulsão de Israel do Eurovision

A plataforma de esquerda radical Sumar, parceira no governo espanhol do socialista Pedro Sánchez, lançou nesta sexta-feira (10) uma petição online para recolher assinaturas a favor da expulsão de Israel do festival de música Eurovision, cuja final acontece neste sábado.

O documento havia recebido quase 7.000 assinaturas até a tarde desta sexta-feira.

A Sumar, presidida por Yolanda Díaz, a número três do governo, considera que a União Europeia de Radiodifusão (UER), que supervisiona o Eurovision, fez com que "uma parte importante da audiência habitual do concurso o acompanhasse com decepção ou até deixasse de vê-lo" ao aceitar a participação de Israel, ao mesmo tempo que este país "extermina o povo palestino".