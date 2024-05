O que aconteceu com o sistema contra enchentes de Porto Alegre?

Pergunta: Em que consiste o sistema de proteção de Porto Alegre?

Resposta: O sistema foi projetado após a inundação ocorrida em 1967 e construído na década de 1970. É composto por cerca de 65 km de diques e por um muro de concreto de 2670 m, além de 14 portões (comportas) e 22 estações de bombeamento de esgoto pluvial. Era um sistema simples e parecia ser funcional, pois garantiria a proteção da parte urbanizada de Porto Alegre.

Este sistema, contudo, nunca havia sido testado na prática até novembro de 2023, pois somente nesta ocasião o nível do Rio Jacuí ultrapassou os 3 m, que é a cota do Cais Mauá. Em outra palavras, o sistema ficou 51 anos sem que a água do rio Jacuí tocasse o muro.

P: Por que não funcionou para proteger a cidade?

R: O portão n?14 se deformou com a grande pressão da água e esta começou a vazar com grande volume e velocidade. A quantidade de água era tão grande que as estações de bombeamento ali próximas foram rapidamente inundadas, provocando o desligamento das bombas.

A inundação provocada pela falha do portão foi tão rápida que toda a região foi inundada em poucas horas. Esta inundação acabou provocando o desligamento da energia elétrica das áreas em que a água chegou e, com isso, que todas as estações de bombeamento ao norte da Usina do Gasômetro parassem de funcionar.