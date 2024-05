Milei provoca Fernández, que rebate: 'Doeria se me mostrasse com fascistas'

O presidente da Argentina, Javier Milei, insistiu nos ataques ao presidente espanhol Pedro Sánchez, comparando-o ao seu antecessor, Alberto Fernández. O peronista minimizou a provocação e disse que só se ofenderia caso Milei o tivesse mostrado "rodeado de fascistas".

O que aconteceu

Milei compartilhou uma montagem com Sánchez e Fernández. A publicação feita no Instagram sugere que o presidente espanhol e o ex-presidente argentino são duas metades da mesma pessoa (veja abaixo). No domingo (19), Milei iniciou uma crise diplomática com a Espanha após fazer críticas a Sánchez e chamar a primeira-dama do país de "corrupta".

Ex-presidente argentino rebateu provocação com ironia. Dirigindo-se a Milei e citando o perfil oficial de Sánchez, Fernández escreveu no X (ex-Twitter): "Ainda que você desrespeite o povo e as instituições da Espanha, me honra que me compare com um democrata e defensor do Estado Democrático de Direito, como Pedro Sánchez. Me doeria muito se você me mostrasse rodeado de falangistas e fascistas".