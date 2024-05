Barcelona demite técnico Xavi Hernández após temporada sem títulos

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (24) a demissão do seu treinador e lenda do clube espanhol, Xavi Hernández, após uma temporada sem títulos.

"Em reunião realizada na Cidade Esportiva Joan Gamper, o presidente Joan Laporta informou a Xavi Hernández que não continuará como técnico do time principal na temporada 2024-25", explicou o clube em um comunicado.

"O FC Barcelona quer agradecer a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma a uma carreira ímpar como jogador e capitão da equipe, e lhe deseja toda a sorte do mundo", acrescentou o clube, especificando que o treinador ainda vai comandar a equipe no último jogo do campeonato, no domingo, contra o Sevilla.