Cannes conta com chefs estrelados para renovar sua oferta gastronômica

Mauro Colagreco estreou no primeiro dia de concurso no local mais movimentado de Cannes, o Terrasse d'Albane, na cobertura do hotel JW Marriott, com uma vista espetacular da baía e da praia.

Convidado a pilotar os fogões no terraço, onde as estrelas se divertem todas as noites a salvo dos paparazzi, Colagreco propõe uma cozinha ultralocal, com frutos do mar frescos, a sua conhecida flor de abobrinha recheada e sobremesas da sua infância argentina, como o pudim de doce de leite.

Colagreco é o fundador do restaurante Mirazur, com três estrelas Michelin, localizado em Menton, perto do Mônaco, que utiliza produtos da sua própria horta.

No Terrasse d'Albane, o desafio é considerável.

"É preciso que os pratos saiam rápido, as pessoas não ficam mais de uma hora. Às vezes têm dois almoços. Consomem uma entrada em outro lugar e o prato principal no meu restautrante. É bastante intenso", explica à AFP.

Os clientes lhe pedem selfies incessantemente.