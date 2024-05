Thiago Motta se despede do Bologna com derrota para o Genoa

Em sua última partida no comando do Bologna, Thiago Motta, que pode se transferir para a Juventus no próximo ano, viu seu time perder fora de casa por 2 a 0 para o Genoa, nesta sexta-feira (24), pela 38ª rodada da Serie A.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Ruslan Malinovskyi (13') e Vitinha (59').

Após esta derrota, o Bologna permanece em terceiro lugar com 68 pontos, mas pode perder esta posição se a Juventus (4ª, com 68) vencer o Monza neste sábado.