Cientistas registram imagem de estrela à beira do desastre

É a primeira imagem aproximada (zoomed-in) de uma estrela madura em outra galáxia, embora uma estrela recém-nascida na Grande Nuvem de Magalhães já tenha sido descoberta em pesquisa publicada no ano passado. A imagem capturou a estrela e seu entorno imediato.

Chamada WOH G64, a estrela moribunda está localizada a cerca de 160.000 anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano, ou 9,5 trilhões de km.

A imagem, um pouco confusa, foi obtida usando o Interferômetro do Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, com base no Chile.

Ela mostra a estrela cercada por um casulo brilhante em forma de ovo formado por gás e poeira -- chamado de nebulosa -- aparentemente ejetado pela estrela. Um tênue anel oval além do casulo, talvez feito de mais poeira, também pode ser visto.

"A estrela está no último estágio de sua vida antes de uma morte estelar", disse o astrônomo Keiichi Ohnaka da Universidad Andrés Bello no Chile, autor principal do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Astronomy & Astrophysics.

Antes de começar a expelir material, estima-se que a WOH G64 tinha cerca de 25 a 40 vezes a massa do Sol, de acordo com o astrônomo e coautor do estudo Jacco van Loon, da Universidade de Keele, na Inglaterra. Trata-se de um tipo de estrela maciça chamada supergigante vermelha.