Al-Ain de Hernán Crespo é campeão da Champions asiática

O time japonês disputou todo o segundo tempo com um jogador a menos, devido à expulsão do goleiro William Popp pouco antes do intervalo (45'+10).

Hernán Crespo, que em 2021 teve uma passagem de oito meses pelo São Paulo, chegou ao Al-Ain em novembro do ano passado.

Com o título da Champions asiática, o Al-Ain garantiu vaga no novo Mundial de Clubes da Fifa, cuja primeira edição será disputada nos Estados Unidos no ano que vem.

th/ea/dr/pm/cb

© Agence France-Presse