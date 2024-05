Quais as repercussões do veredicto de culpado de Trump nas eleições dos EUA?

Dois terços dos entrevistados na última consulta do instituto de pesquisas Marist asseguraram que uma condenação não influenciaria seu voto, enquanto o restante se dividiu quase por igual sobre se os tornaria mais ou menos propensos em apoiar Trump.

Higgins, diretor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de North Greenville, na Carolina do Sul, espera que cerca de 1% dos eleitores passem da opção por Trump para a de um candidato de um terceiro partido ou que não votem.

"Mas não cabe esperar que ocorra nenhuma mudança a favor de Biden por causa desta decisão", antecipou.

Outros analistas afirmam, no entanto, que inclusive um declínio marginal no percentual de apoio a Trump poderia afetar as eleições, que se espera que sejam definidas em seis ou sete estados disputados.

"Dado que as eleições vão se decidir por alguns poucos milhares de votos nestes estados, uma condenação sem dúvida prejudicará Trump", avaliou Donald Nieman, analista político e professor de história na Universidade de Binghamton, no estado de Nova York.

Jared Carter, professor da Faculdade de Direito e Pós-graduação de Vermont, disse que, embora o impacto da sentença seria pequeno, poderia inclusive incentivar o núcleo de Trump, ao mesmo tempo em que afastaria os independentes.