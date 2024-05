Campanha de Trump o coloca como 'prisioneiro político' ao pedir dinheiro

Logo após a condenação do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nesta quinta-feira (30), a campanha do político o classificou como "prisioneiro político" em um e-mail de arrecadação de fundos, segundo informações do The Guardian.

O que aconteceu

O título do e-mail diz: "Eu sou um prisioneiro político!".

O e-mail pergunta ao destinatário se "este é o fim da América?" antes de dizer que Trump foi condenado "em um julgamento político fraudado: eu não fiz nada de errado!"