Trump agora é um criminoso condenado. Qual pode ser o seu futuro?

Donald Trump foi considerado culpado em julgamento criminal em Nova York nesta quinta-feira (30). Ele é o primeiro ex-presidente na história dos EUA a ser condenado por um crime. A condenação não tira Trump da corrida para as eleições de novembro. A sentença deve ser proferida pelo juiz em 11 de julho, e ainda cabe recurso.

O que pode acontecer

O que vai acontecer agora é difícil de prever, segundo Duncan Levin, ex-procurador de Manhattan, em entrevista à CBS News.

O ex-presidente está sendo julgado em um tribunal estadual no qual os juízes têm ampla autoridade para determinar quando as sentenças serão proferidas —o que é diferente de um tribunal federal, onde normalmente há um período de espera entre a condenação e a sentença. A imprensa dos EUA diz que a senteça será proferida pelo juiz do caso em 11 de julho.