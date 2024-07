Retirada de soldados americanos do Níger será concluída 'no início de agosto'

A retirada dos soldados americanos do Níger, uma exigência do regime militar no poder, será concluída no "início de agosto", anunciou nesta quarta-feira (24) o general Kenneth Ekman do comando militar na África (Africom).

"A retirada corre bem, estamos adiantados graças à excelente coordenação com nossos homólogos nigerinos. Espero que termine no início de agosto", declarou Ekman à imprensa em Abidjã, na Costa do Marfim.

Os soldados americanos da base de Niamey deixaram o país no início de julho e restaram uns 200 na base de drones de Agadez, no norte do país.