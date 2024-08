González desobedece convocação judicial sobre eleição na Venezuela

Maduro, convocado para comparecer na sexta-feira ao TSJ, disse que há mais de 2.200 detidos, que serão transferidos para duas prisões de segurança máxima.

A oposição não reconheceu o resultado, assim como Estados Unidos, União Europeia e países latino-americanos. O secretário de Estado americano, Antony J. Blinken, conversou com o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, e expressou preocupação com a segurança dos opositores na Venezuela.

A Argentina, por sua vez, denunciou uma perseguição contra os opositores, enquanto o presidente do Chile, Gabriel Boric, disse não ter dúvida de que Maduro tenta "cometer uma fraude".

Outros representantes da coalizão opositora atenderam ao chamado do TSJ: o governador do estado de Zulia, Manuel Rosales, ex-adversário do falecido presidente Hugo Chávez e representante do partido Um Novo Tempo; José Luis Cartaya, do partido MUD, Mesa de Unidade Democrática, substituído pela atual Plataforma Unitária; e Simón Calzadilla, do Movimento pela Venezuela (MPV), que apoiou González.

"Exigimos respeito à votação, ao resultado eleitoral de 28 de julho", disse Manuel Rosales, exigindo que o CNE "publique as atas definitivas". "Nenhum partido político sabe, 11 dias depois do processo eleitoral, qual foi a votação", ressaltou Calzadilla.

Os opositores não apresentaram os documentos exigidos pelo TSJ, que "não pode usurpar as funções constitucionais" do Poder Eleitoral e "certificar resultados" que ainda não foram publicados detalhadamente, segundo González Urrutia.