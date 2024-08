Sem citar Fernández, Mile critica violência contra mulheres: 'Hipocrisia progressista'

Também repudiaram Fernández membros da aliança política que o levou à Presidência em 2019, como a líder política feminista Ofelia Fernández, que o xingou e o chamou de "psicopata".

Malena Galmarini, líder aliada e mulher do ex-ministro da Economia de Fernández Sergio Massa, publicou no X: "A violência de gênero existe, não tem cor política e é sempre condenada. Estamos do lado da vítima."

A primeira-ministra das Mulheres, Elizabeth Gómez Alcorta, solidarizou-se com Fabiola Yánez no X e atacou aqueles que criticaram o gabinete que ela comandou entre 2019 e 2022: "O ministério era uma ferramenta institucional para reverter tanta desigualdade e violência", e não "um vigia dos comportamentos violentos do presidente ou de qualquer outro funcionário."

No campo político oposto, o deputado governista José Luis Espert acusou Fernández de ser "um lixo" e de merecer "escárnio pelo resto da vida".

Carta de Milei na íntegra

Apesar de sofrermos constantes ataques e calúnias, sempre tivemos coragem de dizer a verdade. Independentemente das consequências. Porque esse é o nosso compromisso com a sociedade. Compromisso que cumprimos no 1º dia de governo, acabando com essa fraude que intitularam "políticas de gênero". Uma fraude da qual poucos se beneficiaram, mas que todos os argentinos financiaram.