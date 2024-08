Nicarágua fecha 1.500 ONGs e apreende seus bens

O governo da Nicarágua anunciou nesta segunda-feira (19) o fechamento de 1.500 ONGs, a maioria delas religiosas, como parte, segundo opositores, de uma ofensiva contra grupos da sociedade civil considerados hostis pelo presidente Daniel Ortega.

Esta medida, sem precedentes na Nicarágua, eleva para mais de 5.100 o número de organizações fechadas pelo governo desde os protestos de 2018 e ocorre três dias após o anúncio de novas normas que obrigam as ONGs a trabalhar em aliança com o Estado.

De acordo com uma decisão do Ministério do Interior publicada no diário oficial, as 1.500 organizações sem fins lucrativos não cumpriram suas obrigações, pois "não relataram por períodos que variam de 1 a 35 anos seus estados financeiros".