Sakamoto: Trump se vê como xerife de faroeste com a China como bandido

Mais do que um jogo de pôquer, é um de truco, no qual você levanta as apostas e há blefe. Os EUA estão blefando mais do que a China, mas os chineses também podem perder. É um jogo de perde-perde; este é o problema colocado em cima da mesa e pelo qual o pessoal de Wall Street e das Bolsas de Valores do mundo todo está arrancando os cabelos.

É um jogo no qual absolutamente todo mundo perde. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que até mesmo apoiadores mais ferrenhos estão preocupados com o endurecimento do discurso de Trump contra a China.

Trump talvez não tenha apostado que a China respondesse à altura de uma forma tão rápida e com reciprocidade. Os EUA responderam dizendo que vão subir as tarifas. Mas Wall Street, o pessoal que apoiou Trump e ao que tudo indica próprio Elon Musk estão falando para ele parar porque está atrapalhando o comércio legal. Esse povo não rasga dinheiro.

Vejamos o quanto Trump aguentará. A China tem mais cacife econômico e político, até por ser um Estado mais autoritário, do que Trump, que ainda está em uma democracia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

