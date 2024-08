Deputados paraguaios pedem destituição de ministro e chefe de polícia por morte de colega

Deputados paraguaios aprovaram por maioria, nesta terça-feira (20), um pedido de destituição do ministro do Interior e do chefe de polícia, após a morte do legislador governista Eulalio Gomes durante uma batida em sua casa, na qual tiros foram registrados.

Em sessão plenária da Câmara dos Deputados, os congressistas condenaram o que consideraram "um assassinato" e aprovaram uma declaração pedindo a destituição do chefe de polícia, Carlos Benítez, e do ministro do Interior, Enrique Riera, "por mau desempenho de suas funções".

"Estamos diante de um terrorismo de Estado. Foi a execução de um legislador em um procedimento que tem mais sombras do que luzes", expressou o deputado opositor Diosnel Aguilera.