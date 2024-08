Norte-coreano deserta para o Sul depois de atravessar fronteira militarizada

Um norte-coreano desertou para a Coreia do Sul ao atravessar a pé a fronteira militarizada que divide a península, informou o Exército sul-coreano nesta terça-feira (20).

Milhares de norte-coreanos fugiram para a Coreia do Sul desde a divisão da península na guerra do início da década de 1950, mas a maioria consegue desertar do país passando pela China.

O Exército sul-coreano anunciou a detenção de um "indivíduo norte-coreano suspeito na frente leste e o entregou às autoridades competentes".