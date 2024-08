Paquistão: autoridades investigam casamentos precoces em área afetada por inundações

As autoridades da província de Sindh, no Paquistão, ordenaram uma investigação sobre casamentos precoces em regiões afetadas por graves inundações em 2022, sobre os quais a AFP publicou este mês uma reportagem fruto de uma investigação exclusiva.

No trabalho foram incluídos depoimentos de duas adolescentes de 13 e 14 anos casadas em troca de dinheiro em povoados desta província no sul do país.

O ministro-chefe da província, Murad Ali Shah, ordenou uma investigação sobre o caso, anunciou seu porta-voz Rasheed Channa.