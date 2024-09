Clima abre confronto geopolítico e cria impasse para Lula em cúpula na ONU

Tradicionalmente, o governo brasileiro vem insistindo que cabe aos países industrializados pagar e arcar com a responsabilidade pelas transformações causadas no planeta. Para os emergentes, a crise não é apenas resultado de uma ação recente, mas de décadas de um modelo de produção.

O Brasil também vê com hesitação a incorporação do tema ambiental na agenda do Conselho de Segurança. O Itamaraty considera que o órgão não conta com instrumentos para lidar com as causas das mudanças climáticas e poderia inclusive esvaziar a legitimidade de mecanismos da ONU onde, de fato, o tema ambiental é tratado.

O que diz o rascunho da declaração

Em julho, depois de semanas de negociação, a ONU apresentou um primeiro rascunho do que seria o acordo de 30 páginas. Em um dos trechos, os governos então concordariam em garantir que os órgãos internacionais considerassem e lidassem com as implicações das mudanças climática para a paz e segurança internacional.

Isso deveria ser feito, segundo aquela versão, até mesmo em operações de paz.

A versão era apoiada por países ricos, pelos principais doadores de mecanismos de combate ao desmatamento e por produtores de petróleo.