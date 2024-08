As forças russas anunciaram nesta terça-feira (20) que tomaram o município de Nova York, na região leste da Ucrânia, no momento em que Moscou está sob pressão do contra-ataque de Kiev em seu território.

O Ministério da Defesa afirmou que as suas tropas capturaram "um dos maiores assentamentos da aglomeração de Toretsk e o núcleo logístico estrategicamente importante (de) Novgordoskoye", o nome anterior da cidade ucraniana, que fica na região de Donetsk.

A localidade de Nova York, onde os colonos alemães se estabeleceram no século 19, teve este nome até 1951, quando as autoridades soviéticas, em plena Guerra Fria, alteraram o nome para Novgorodskoye.