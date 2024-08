Alexandre de Moraes ameaça suspender X se Musk não nomear novo representante da rede no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou na quarta-feira (28) ao bilionário Elon Musk que nomeie em 24 horas um novo representante de sua rede social X no Brasil, sob pena de suspensão da plataforma no país.

Moraes intimou Musk a determinar a indicação, "no prazo de 24 horas, do nome e qualificação do novo representante legal da X Brasil em território nacional".

A decisão foi publicada na conta do STF na própria rede social, antigo Twitter, e foram marcados os nomes de usuários de Musk e da empresa.