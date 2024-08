Sorteio da Champions marca início de nova era na competição

"O novo formato vai introduzir um maior equilíbrio competitivo entre todas as equipes, com a possibilidade para cada uma delas de enfrentar oponentes de um nível similar através da fase de liga", explicou a Uefa.

O que estas mudanças não abordam são as preocupações sobre o calendário sobrecarregado, que afeta a qualidade dos jogos.

As exigências cada vez maiores sobre os jogadores e a falta de descanso para os mesmos são as razões pelas quais vários jogos da Eurocopa 2024 foram decepcionantes do ponto de vista do espetáculo.

A nova Liga dos Campeões, com uma temporada prevista para terminar pouco antes do primeiro Mundial de Clubes da Fifa, contará com 144 jogos na fase de liga, contra os 96 da fase de grupos do antigo formato.

- Maior premiação -

Em compensação, as premiações serão maiores, com um total 25% maior, de quase 2,5 bilhões de euros (R$ 15,3 bilhões).