Em primeira grande entrevista, Kamala garante que seus 'valores não mudaram'

"Ela é a maior vira-casaca", acusou seu rival republicano Donald Trump durante um comício em Michigan nesta quinta. "É uma incompetente, não sabe dar entrevistas", acrescentou.

A candidata democrata falou diversas vezes com a imprensa sobre a corrida eleitoral desde que o presidente Joe Biden se retirou da disputa em 21 de julho, mas vinha sendo pressionada para que concedesse uma entrevista mais profunda.

Assim, ela escolheu a emissora CNN, que a exibirá integralmente às 21h locais (22h em Brasília) desta quinta.

Kamala concedeu a entrevista acompanhada de seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, um fato que Trump usou para atacá-la.

"'Tampão Tim' não deveria estar presente durante a entrevista para ajudar com os erros inevitáveis de Kamala", escreveu o ex-presidente em sua plataforma Truth Social.

Os trumpistas colocaram esse apelido no governador porque, no ano passado, ele pediu que as escolas públicas fornecessem produtos menstruais às alunas, como absorventes e tampões.