Wall Street fecha com resultados mistos; Dow Jones bate novo recorde

Essa rotação, que já aconteceu diversas vezes desde o início de julho, permitiu ao Dow Jones alcançar seu terceiro recorde de fechamento esta semana.

Entre os seus componentes, Boeing (+0,91%), Honeywell (+1,23%), Caterpillar (+0,99%) e Goldman Sachs (+1,35%) subiram.

Entre as tecnológicas, a Apple conseguiu escapar deste fenômeno de realocações e avançou 1,46%, ajudada por um artigo do jornal Wall Street Journal segundo o qual a companhia estaria considerando investir no capital do laboratório de inteligência artificial OpenAI.

