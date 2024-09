Hamas insta EUA a exercer 'pressão real' sobre Israel por trégua em Gaza

"As coisas que continuam sobre a mesa são questões muito, muito detalhadas, e é aí que as coisas ficam difíceis", acrescentou.

- "Não em caixões" -

Em vários protestos esta semana em Israel, os críticos de Netanyahu o responsabilizaram pelas mortes dos reféns por se recusar a fazer as concessões que permitiriam alcançar uma trégua.

"Esperamos que retornem com vida e não em caixões", declarou Anet Kidron, do kibutz Beeri, alvo de um ataque do Hamas em 7 de outubro.

Netanyahu afirmou que persistem as dúvidas sobre os prisioneiros palestinos que seriam trocados por reféns israelenses.

Mas o Catar, que atua como mediador nas negociações, alertou na terça-feira que a posição israelense "é baseada em uma tentativa de falsificar os fatos e enganar a opinião pública mundial".