'Presidente eleito': oposição pede reconhecimento mundial de Urrutia na Venezuela

Enquanto isso, as autoridades estão atrás de González Urrutia, procurado pela justiça por "desobediência às leis", "conspiração", "usurpação de funções" e "sabotagem". A ordem de prisão contra o opositor foi condenada por vários países.

O foco da investigação é um site que a oposição liderada por Machado alimentou com cópias de mais de 80% das atas de votação, as quais, segundo seus membros, servem para provar uma vitória esmagadora de seu González Urrutia.

"O Ministério Público ratifica a citação ou a ordem de prisão em curso contra o senhor González Urrutia para ser entrevistado, e reafirma que ele é procurado, devendo se apresentar e se colocar à disposição da Justiça", reiterou o procurador-geral, Tarek William Saab, nesta quinta-feira.

O advogado de Urrutia, José Vicente Haro, reuniu-se na véspera com Saab, a quem entregou um documento com as razões da ausência do seu cliente. "Pelas declarações de hoje do procurador, ficou claro que Edmundo González Urrutia não conta com garantias constitucionais suficientes para comparecer ao Ministério Público", disse Haro nesta quinta-feira. "No geral, o que se pretende com essa investigação é tirar Urrutia de jogo com um processo criminal."

"Ele se declara juiz, faz justiça com as próprias mãos e afirma que é inocente. E o mais grave, anuncia que continuará desacatando", declarou Saab.

jt-pgf/mar/nn/jb/mvv-lb