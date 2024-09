Protestos, caos e traições marcam aprovação da reforma judicial no México

Muitos dos manifestantes, principalmente funcionários do Judiciário em greve e estudantes universitários, invadiram o plenário onde os legisladores debatiam, em cenas que lembraram a invasão do Capitólio, sede do Legislativo dos Estados Unidos em janeiro de 2021 por apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

"Senhor senador, detenha o ditador!", disseram os ocupantes, referindo-se ao presidente de esquerda, enquanto agitavam uma enorme bandeira do México e denunciavam que a reforma viola a independência dos juízes e acaba com a possibilidade de ascender pelo mérito.

Alguns se reuniram desde cedo nos arredores do Senado, após ter bloqueado, na semana passada, a Câmara dos Deputados, o que obrigou os legisladores votar e aprovar a reforma em um ginásio poliesportivo.

Antes de os manifestantes acabarem ocupando as tribunas, o presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, suspendeu a sessão e culpou os opositores de mobilizar uma "operação formiga" para infiltrar os manifestantes em uma "tentativa de golpe" contra o Legislativo.

O debate foi retomado horas depois no Antigo Casarão de Xicoténcatl, onde o Senado funcionou até 2011.

- Oposição entrincheirada -

Para invadir o Senado, os manifestantes abriram caminho aos empurrões e derrubaram portas diante de uma escassa presença policial. "Não reprimimos", vangloriou-se Fernández Noroña.