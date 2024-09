Von der Leyen anuncia nova Comissão Europeia com 40% de mulheres

"É uma notícia magnífica para a Europa e um orgulho para o nosso país", reagiu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. "Com a sua nomeação, a Espanha consegue sua maior cota de influência que já teve em Bruxelas e a UE ganha uma líder excepcional", acrescentou.

Um aliado de Macron à frente da Indústria

O atual ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, foi proposto como "vice-presidente executivo para a Prosperidade e a Estratégia Industrial", seguindo o roteiro aguardado desde o pedido de demissão surpresa na segunda-feira de Thierry Breton, que era considerado um nome garantido no cargo, mas que entrou em conflito com Von der Leyen.

Após a demissão de Breton, ex-comissário do Mercado Interno, o presidente francês Emmanuel Macron propôs o nome de Séjourné para este posto essencial, responsável por recuperar a competitividade da indústria europeia.

O nome do ex-primeiro-ministro lituano Andrius Kubilius foi proposto como comissário da Defesa e do Espaço, um cargo criado recentemente, no contexto da guerra na Ucrânia.

Kubilius vai comandar o reforço da política de defesa do bloco, mas as atribuições exatas do cargo e os recursos para executar suas funções ainda não foram detalhados.