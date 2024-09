Mergulhadores recuperam câmeras de iate de luxo que naufragou na Itália

Investigadores continuam revisando as ações e decisões do capitão do iate Bayesian, o neozelandês James Cutfield, 51, e do primeiro oficial francês Matthew Griffith, 22. O objetivo é determinar o papel e a responsabilidade de cada um no naufrágio.

No total, 22 pessoas estavam no iate de 56 metros de comprimento. O barco de luxo estava ancorado no porto de Porticello, perto de Palermo, quando virou durante uma forte tempestade (veja imagens do momento do naufrágio). A embarcação havia deixado o porto de Milazzo em 14 de agosto e foi rastreada pela última vez a leste de Palermo, na noite do dia 18, com status de navegação "ancorado".

Quinze pessoas sobreviveram. A embarcação está deitada de lado a uma profundidade de cerca de 50 metros.

Acidente foi comparado ao naufrágio de um gigante italiano. Luca Cari, chefe de comunicação de emergência do Bombeiros, declarou ao Corriere que o episódio é "um pequeno [Costa] Concordia". Em 2012, a embarcação tombou na região da Toscana, também na Itália, e afundou deixando 32 mortos. Na ocasião, o navio se chocou com rochas e teve o casco perfurado pelas pedras.