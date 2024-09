Cinco pontos fundamentais do processo de renovação do poder Judiciário na Guatemala

O Congresso da Guatemala elegerá os novos magistrados da Suprema Corte a partir da próxima semana, em um processo crucial para a luta contra a corrupção neste país em que o poder Judiciário é "sequestrado pelas máfias", segundo o presidente Bernardo Arévalo.

Os alarmes foram disparados por denúncias de interferência do chamado "Pacto da Corrupção", a suposta rede de políticos, promotores, juízes e empresários poderosos que, das sombras, puxam as cordas do poder no país há anos.

Confira cinco pontos-chave sobre o processo.