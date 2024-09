ONU pede financiamento para preparar agricultores para efeitos do La Niña

A ONU necessita de 318 milhões de dólares (1,74 bilhão de reais) para ajudar 10,5 milhões das pessoas mais vulneráveis do mundo ante os efeitos do fenômeno climático do La Niña, indicou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

"Temos a possibilidade de marcar uma verdadeira diferença se conseguirmos agir agora [...] e, agindo antes de que chegue a próxima catástrofe, podemos salvar vidas e proteger as comunidades da fome e da pobreza", declarou em uma coletiva de imprensa Dominique Burgeon, diretor da FAO em Genebra.

O La Niña é um fenômeno que provoca o resfriamento das temperaturas da superfície do oceano no Pacífico equatorial central e oriental.