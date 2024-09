Entre coca e 'trabalho social', Segunda Marquetalia reina no sudoeste da Colômbia

A substituição dos cultivos de coca foi um compromisso do Estado nos acordos assinados com as Farc em 2016. Porém, para "fazer a transição para economias lícitas", diz Walter Mendoza, negociador-chefe da Segunda Marquetalia, "é necessário transformar profundamente os territórios e com ações reais".

O grupo afirma trabalhar "com e para" os agricultores e fala em "investimentos conjuntos para o bem-estar da comunidade".

Especialistas descrevem um "controle coercitivo" da população. Para o jornalista local Winston Viracacha, trata-se de um "pacto" entre as duas partes.

"Os agricultores realizam vários projetos em benefício de ambas as partes. São administrados por conselhos de ação comunitária em comum acordo com a guerrilha", que fiscalizam para que os recursos econômicos entregues aos agricultores "paguem os salários dos operadores das máquinas e outros transportes utilizados nas obras de infraestruturas nestas regiões, onde a guerrilha mantém a ordem e o controle social".

A Segunda Marquetalia, que declarou cessar-fogo desde junho, não parece interessada em enfrentar o Exército e a polícia, mas em "evitar o aumento da violência onde estão. Por isso, incentivam a população a estabelecer regras de comportamento social nestas regiões esquecidas pelo Estado", resume Viracacha.

