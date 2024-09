Blinken pede a China que pare de 'alimentar máquina de guerra russa' na Ucrânia

Nos últimos meses, os contatos entre autoridades chinesas e americanas se multiplicaram em uma tentativa de aliviar as tensões entre as potências, agravadas por questões como o comércio.

Na reunião com Blinken, Wang criticou os Estados Unidos por desejarem "reprimir" o desenvolvimento econômico, comercial e tecnológico da China com a imposição de sanções, por exemplo, aos produtos eletrônicos do país.

Os Estados Unidos deveriam "implementar uma compreensão racional da China, criar uma forma adequada de coexistência e estabelecer um diálogo com respeito", disse Wang.

Além das divergências entre os dois países, Blinken também tentou destacar a cooperação entre Washington e Pequim em áreas como a luta contra as drogas sintéticas ou o clima.

