Trump segue cartilha da extrema direita em ataque à liberdade de Harvard

Os bombardeios e ataques do governo Benjamin Netanyahu contra Gaza acabam de romper a barreira dos 51.000 mortos - retaliação pelos mais de 1.100 mortos do ataque dos Hamas em outubro de 2023 -os números são atribuídos a ambas administrações. Terrorismo seguido de genocídio.

Se dependesse de Trump, a limpeza étnica do território seria concluída com os palestinos expurgados para o Egito e a Jordânia e Gaza cedida a ele para que fosse transformada em um grande resort. Enquanto isso, não acontece, segue apoiando uma paz alinhada aos desejos de Netanyahu e dos ultraconservadores. Dentro do país, vem tachando críticas aos bombardeios das Forças de Defesa de Israel como apoio ao terrorismo.

A propagação do ódio a judeus e muçulmanos é uma praga que precisa ser repudiada e combatida com rigor. Mas uma crítica a um governo não é um, ataque a um povo, tanto que parte significativa dos israelenses vai às ruas cotidianamente para chamar Netanyahu de incompetente por causa do não retorno dos reféns nas mãos do Hamas e pedir sua cabeça pelos escândalos de corrupção.

Não é só nos EUA que toma-se, de forma manipulada, a crítica a um governo como um ataque a um povo. No Brasil, há universidades particulares que deveriam se guiar pelo exemplo de Harvard, não de Trump, e evitar a vergonha de implementar um macarthismo tupiniquim.

Empunhando a bandeira da liberdade de expressão e da pluralidade, a gestão Trump quer matar a liberdade de expressão e a pluralidade.

No caso de universidades, é capítulo fundamental da cartilha da extrema direita a implementação de ações para desestabilizar, descredibilizar, sequestrar e asfixiá-las. Para vender a sua realidade como única, é necessário fechar instituições que mostram que ela é apenas mais uma de muitas. E uma cheia de falhas.