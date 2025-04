Dudu Camargo vira réu por importunação sexual contra Simony

A Justiça aceitou denúncia feita pelo Ministério Público contra o apresentador Dudu Camargo, que passou a ser réu em processo no qual é acusado de ter importunado sexualmente a cantora Simony.

Em 2020, Simony, que ficou famosa nos anos 80 com o grupo musical "Turma do Balão Mágico", apresentava com Nelson Rubens o programa "Bastidores do Carnaval", na RedeTV!, direto do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Dudu Camargo, que à época trabalhava no SBT, pediu para entrar no ar.