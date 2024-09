Meta é multada em R$ 555 milhões por falta de transparência após falha em senhas

A falha de segurança remonta a janeiro de 2019 e afetou 36 milhões de usuários do Facebook e Instagram no espaço econômico europeu, disse à AFP Graham Doyle, chefe de comunicações da organização.

A DPC acusa a Meta de não ter informado até março de 2019, dois meses depois.

A Meta reconhece que algumas senhas de usuários foram "armazenadas temporariamente em um formato legível em [seus] sistemas de dados internos", mas afirma que "tomou medidas imediatas para corrigir o erro", de acordo com um comunicado enviado à AFP.

A empresa afirma que "não há evidências de que essas senhas tenham sido usadas de forma abusiva ou acessadas de forma inadequada".

Não é a primeira vez que o grupo está na mira da UE pelo tratamento aos dados pessoais dos seus usuários, em violação do RGPD, em vigor desde 2018, e já recebeu multas de mais de US$ 1,1 bilhão (quase R$ 6 bilhões hoje) no total desde 2021.