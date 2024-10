Evanilson marca seu 1º gol pelo Bournemouth, que vence Southampton (3-1) em casa

Já o Bournemouth ultrapassa o Manchester United e ocupa agora o 11º lugar com esta que foi a segunda vitória no campeonato.

Evanilson tem um grande papel a desempenhar como substituto de Dominic Solanke, que se transferiu para o Tottenham também por um valor recorde no mês passado. O brasileiro não havia tido uma boa estreia ao perder um pênalti na derrota por 1 a 0 para o Chelsea no último jogo em casa do Bournemouth, no dia 14 de setembro.

No entanto, ele afastou essa má lembrança ao aproveitar um tiro livre cobrado rapidamente por Marcus Tavernier, aos 17 minutos.

"É um gol que esperávamos de Evanilson", disse o auxiliar técnico do Bournemouth, Tommy Elphick, que substituiu o treinador suspenso Andoni Iraola.

"Ele é tão inteligente e dá boas arrancadas. Não o temos encontrado o suficiente, então estou satisfeito por ele".

Ouattara se posicionou então no lugar certo para desviar o chute de Lewis Cook superando o goleiro Aaron Ramsdale. Até agora, Semenyo tem preenchido a lacuna deixada por Solanke e seu chute forte acertou o canto inferior para marcar seu terceiro gol em seis jogos na Premier League nesta temporada.