Homem acusado de tentar assassinar Trump na Flórida se declara inocente

Um grande júri - uma comissão de cidadãos investidos pelos poderes de investigação - o acusou na terça-feira em Miami de crimes de "tentativa de assassinato de um candidato presidencial", "posse de arma de fogo para cometer um crime violento" e "agressão a um oficial federal".

Um aumento considerável nas acusações contra ele, já que a Promotoria o havia lhe imputado apenas duas acusações menores: posse ilegal de arma e posse de arma com número de série apagado.

Routh agora pode enfrentar uma pena máxima de prisão perpétua.

Segundo o FBI, a polícia federal americana, o acusado viajou à Florida em 14 de agosto e permaneceu nesse estado até a sua prisão.

Durante esse período, seu celular conectou várias vezes com as torres de telefonia móvel localizadas perto do clube de golfe de Trump, em West Palm Beach, e de sua propriedade de Mar-a-Lago, perto do clube.

Antes de um agente do Serviço Secreto ver o cano de um fuzil pertencente a Routh entre as cercas, ele havia passado cerca de 12 horas no clube de golfe do candidato presidencial republicano.