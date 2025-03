Ato esvaziado em NY tem live de Bolsonaro: 'Junta para parecer mais gente'

O ato dos brasileiros chegou a ser promovido nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que há mais de 15 dias está nos EUA e que, desde 20 de janeiro, faz sua quarta viagem ao país.

Na hora marcada, porém, apenas quatro pessoas apareceram. Constrangidos, buscavam entender a ausência de um número maior de manifestantes. Cada um que chegava era abraçado, quase que num alívio e na esperança de evitar um fracasso total do encontro.

Cerca de 40 minutos depois, o grupo chegou a reunir perto de 20 pessoas, vestidas de verde e amarelo, bonés com o lema de Donald Trump e bandeiras do Brasil e dos EUA.

Era, portanto, a hora da foto oficial. No centro da praça, o pequeno grupo ensaiou um grito de "Anistia", enquanto uma das manifestantes gesticulava com os braços pedindo que as palavras de ordem ganhassem força. Mas eram abafados pela música dos cristãos coreanos.

O fotógrafo do grupo percorria o grupo, em um ângulo fechado, registrando o ato, que ainda contou com um cartaz em apoio a Filipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro.

O momento mais importante do evento ainda estava por vir. Pelo celular de uma das organizadoras, o ex-presidente indiciado por tentativa de golpe de estado apareceu em uma live.