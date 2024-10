Venezuela pede prisão de juiz que autorizou apreensão de avião na Argentina

A Venezuela vai solicitar a prisão do juiz argentino que autorizou a apreensão de um avião de carga do país na Argentina, informou nesta segunda-feira (30) o procurador-geral, Tarek William Saab, que já havia solicitado a prisão do presidente Javier Milei pela mesma acusação.

"Vamos ampliar as ordens de prisão" pelo "roubo do avião da Emtrasur", anunciou o procurador à imprensa, em meio à escalada entre ambos os países, e na qual a Justiça argentina ordenou a detenção do presidente venezuelano Nicolás Maduro em um caso por crimes contra a humanidade.

Saab especificou que o Ministério Público venezuelano emitirá 11 mandados de prisão internacionais adicionais relacionados ao caso, que incluem o juiz federal argentino Federico Villena, responsável por autorizar a apreensão no aeroporto de Ezeiza a pedido da Justiça dos Estados Unidos e da promotora Cecilia Incardona.