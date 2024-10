Guarda Revolucionária do Irã ameaça Israel com 'ataques demolidores' se responder a seus mísseis

Anteriormente, os Estados Unidos tinham advertido para um ataque "iminente" do Irã contra Israel e alertaram que, se ocorresse, teria "graves" consequências para Teerã.

A imprensa iraniana divulgou imagens online do que foram apresentados como mísseis sendo disparados na direção de Israel.

A TV estatal exibiu estas imagens acompanhadas por canções alegres e uma faixa de texto, parabenizando o "corajoso povo iraniano".

Este é o segundo ataque que o Irã lança contra Israel desde o efetuado em abril, quando Teerã afirmou ter agido em "legítima defesa" depois que um ataque destruiu seu consulado em Damasco, onde sete de seus militares morreram.

"Ao lançar dezenas de mísseis balísticos, a força aeroespacial dos Guardiões da Revolução apontou contra importantes alvos de segurança e militares no coração dos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária.

O Irã ameaçou com represálias contra Israel desde que, no fim de julho, o líder do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teerã. A República Islâmica responsabiliza Israel por esta morte.