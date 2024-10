Sirenes de ataque aéreo são acionadas em Israel após projéteis disparados do Líbano

As sirenes de ataque aéreo foram acionadas no centro de Israel nesta terça-feira (1), anunciou o Exército, ao alertar que projéteis foram disparados a partir do Líbano.

"As sirenes foram acionadas no centro de Israel após lançamentos de projéteis procedentes do Líbano", afirma o Exército em um comunicado. Em Tel Aviv, um correspondente da AFP ouviu explosões distantes, que poderiam ser as interceptações dos projéteis pelo sistema antimísseis israelense.

Algumas horas antes, o Exército de Israel relatou "combates intensos" no sul do Líbano, após o início de uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah, e alertou os libaneses para não sigam até a região "a bordo de veículos para sua própria segurança".