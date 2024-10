Djokovic espera que 'caso Sinner' se resolva 'o mais rápido possível'

O tenista sérvio Novak Djokovic afirmou nesta quarta-feira (2), em Xangai, que espera que o caso do suposto doping do atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, "se resolva o mais rápido possível" e lamentou mais uma vez as "incoerências" do sistema antidoping no tênis.

Sinner testou positivo para uma substância proibida em dois exames realizados em março, mas pôde continuar jogando até que foi absolvido em agosto pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), uma decisão contra a qual a Agência Mundial Antidoping (Wada) recorreu e pediu uma suspensão "de um a dois anos" para o italiano.

Djokovic disse "compreender o sentimento de muitos tenistas" que se perguntam se Sinner foi protegido por ser o número 1 do mundo e estrela do esporte.