Israel declara o secretário-geral da ONU "persona non grata" bfi/mj/avl/es/fp

Após o ataque do Irã a Israel com quase 200 mísseis na noite de terça-feira, Guterres reagiu condenando "a ampliação do conflito no Oriente Médio" e a dinâmica de "escalada após escalada".

"Isto tem de parar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo", acrescentou Guterres.

O chefe da ONU apelou repetidamente a um cessar-fogo nos combates de Israel tanto com o Hamas em Gaza quanto com o Hezbollah no Líbano.

